Chinas Devisenreserven steigen im Monatsvergleich um 0,93 Prozent

Baku, 9. Juni, AZERTAC

Chinas Devisenreserven beliefen sich Ende Mai 2026 auf insgesamt 3,4422 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 31,7 Milliarden oder 0,93 Prozent gegenüber dem Monatsende April entspricht, wie aus offiziellen Daten vom Sonntag hervorgeht.

Im Mai, beeinflusst durch Faktoren wie das globale makroökonomische Umfeld und die geldpolitischen Aussichten der großen Volkswirtschaften, sei der US-Dollar-Index gestiegen, während die Preise wichtiger globaler Finanzanlagen insgesamt zugelegt hätten, so das Staatliche Chinesische Devisenamt in einer Erklärung.

Das Zusammenspiel von Faktoren wie Wechselkursumrechnungen und Veränderungen der Vermögenspreise habe zum Anstieg der Devisenreserven im Mai beigetragen, hieß es weiter.

Chinas Wirtschaft behalte einen Schwung des stetigen Wachstums bei und zeige solide Fortschritte bei der Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung, was die allgemeine Stabilität des Umfangs der Devisenreserven des Landes untermauere, hieß es. (Xinhua)