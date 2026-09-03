Chinas Präsident kündigt bei Staatsbesuch in Ägypten Ausweitung von Investitionen an

Baku, 3. September, AZERTAC

Chinas Präsident Xi hat bei seinem Staatsbesuch in Ägypten eine Ausweitung der Investitionen angekündigt.

Beide Länder unterzeichneten ein entsprechendes Abkommen. Über die Unterzeichnung einer Reihe weiterer Abkommen wurden keine Details genannt. Ägyptens Staatschef al-Sisi hatte Xi in Kairo mit 21 Salutschüssen empfangen. Die Straßen waren chinesisch und ägyptisch beflaggt.