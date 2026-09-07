Devisenreserven der Zentralbank erreichen Rekordstand

Baku, 7. September, AZERTAC

Die Devisenreserven der Zentralbank Aserbaidschans sind in diesem Jahr um 3,8 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 33 Prozent auf den historischen Höchststand von 15,3 Milliarden Dollar gestiegen.

Nach Angaben der Zentralbank überstieg das Devisenangebot auf dem Währungsmarkt vor dem Hintergrund eines Überschusses in der Leistungsbilanz und der anhaltenden Entdollarisierung im Finanzsektor die Nachfrage.

Allein im August kaufte die Zentralbank im Rahmen von Interventionen 1,5 Milliarden Dollar am Devisenmarkt. Ein Teil der erworbenen Währung könnte abhängig von der weiteren Nachfrage wieder in den Markt eingespeist werden.

Die Zentralbank erklärte zudem, über weitere An- oder Verkäufe von Devisen am Markt informieren zu wollen.