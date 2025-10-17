Drei aserbaidschanische Ringer vertreten Aserbaidschan im Weltserie-Finale

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschanische Ringer werden ihre Kräfte beim Beach Wrestling World Series Final 2025 testen, das am 18. und 19. Oktober in Alexandria, Ägypten, stattfindet.

Vusal Aliyev, Sahib Dadashov (beide 80 kg) und Ibrahim Yusubov (90 kg) werden um den Weltmeistertitel kämpfen.