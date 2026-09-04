Drei Frauen bewahren Spuren Aserbaidschans in der US-Kongressbibliothek

Washington, 4. September, AZERTAC

In der US-Kongressbibliothek werden zahlreiche Bücher, Zeitschriften und historische Quellen zur Geschichte, Kultur und Literatur Aserbaidschans aufbewahrt. Hinter ihrer Erfassung, Katalogisierung und Zugänglichkeit stehen unter anderem drei Frauen mit besonderem Fachwissen.

Joan Weeks leitet die Nahost-Sektion und ist Expertin für die türkische Welt. Sie betreut unter anderem die aserbaidschanischen Bestände. Die Bibliothekarin Mujgan Nazarova katalogisiert Bücher und erschließt ihre Inhalte. Dabei nutzt sie auch ihr Wissen über die Geschichte und Kultur Aserbaidschans und hat unter anderem eigene Schlagwortkategorien für Mugham eingeführt. Die technische Spezialistin Zebo Umarova ist für die Aufnahme neuer Bücher in das Bibliothekssystem zuständig.

Gemeinsam tragen die drei Fachfrauen dazu bei, Quellen über Aserbaidschan zu bewahren und für Leser weltweit zugänglich zu machen. Die Kongressbibliothek arbeitet dabei unter anderem mit der Aserbaidschanischen Nationalbibliothek, der Bibliothek der Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Präsidentenbibliothek und der Staatlichen Universität Baku zusammen.

Ihre Aufgaben sind unterschiedlich, ihr Ziel ist dasselbe: das historische und kulturelle Erbe Aserbaidschans zu bewahren und für künftige Generationen zugänglich zu machen.

Malahat Najafova