Edelmetalle: Gold - Silberpreis gestiegen

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Die Preise für Gold und Silber steigen an den Börsen.

An der New Yorker Rohstoffbörse COMEX verteuerte sich eine Feinunze Gold um 87,5 US-Dollar auf 4,201.5 Dollar.

Wie AZERTAC berichtet, stieg der Silberpreis um 2,78 Dollar auf 66,79 Dollar.