Elektrifizierung soll bei COP31 zentrale Priorität haben

Baku, 7. September, AZERTAC

Die Beschleunigung der Elektrifizierung soll eine zentrale Priorität der UN-Klimakonferenz COP31 sein. Das erklärte Mukhtar Babayev, Vertreter des Präsidenten Aserbaidschans für Klimafragen und Präsident der COP29, bei der Eröffnung der Baku Climate Action Week 2026.

Babayev begrüßte den Schwerpunkt der COP31-Präsidentschaft auf der Umsetzung bereits getroffener Vereinbarungen und bezeichnete die Elektrifizierung als wichtigen Motor der Energiewende.

Eine der wichtigsten Aufgaben der COP31 werde es sein, die auf der COP29 erzielten Vereinbarungen in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Dafür seien insbesondere eine stärkere internationale Zusammenarbeit und die Finanzierung der Energiewende von großer Bedeutung.