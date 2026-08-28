Elektronisches Grenzkontrollsystem am Flughafen Baku in Betrieb

Baku, 28. August, AZERTAC

Am internationalen Flughafen Heydar Aliyev in Baku ist ein elektronisches Grenzkontrollsystem in Betrieb genommen worden, wie der Staatliche Grenzdienst Aserbaidschans der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Das automatisierte System kombiniert Passkontrolle und biometrische Identifizierung und ermöglicht aserbaidschanischen Staatsbürgern ab 18 Jahren eine schnellere und komfortablere Grenzkontrolle. Nach dem Einlesen des Ausweisdokuments werden die erforderlichen Überprüfungen automatisch durchgeführt und die biometrischen Daten abgeglichen.

Sind alle Angaben bestätigt, öffnet sich das elektronische Tor automatisch. Der gesamte Vorgang dauert nach Angaben des Grenzdienstes rund 20 Sekunden.

Das System wird zunächst im Ankunftsbereich des Flughafens eingesetzt. In einer weiteren Phase soll es auch an anderen staatlichen Grenzübergangsstellen eingeführt werden.