Energieminister: Handel zwischen Aserbaidschan und Kasachstan im ersten Halbjahr mehr als vervierfacht

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Der Handel zwischen Aserbaidschan und Kasachstan wächst weiter stark. Im vergangenen Jahr stieg der bilaterale Handel um 50 Prozent auf 470 Millionen US-Dollar. Im ersten Halbjahr 2025 legte er auf 501 Millionen US-Dollar zu, wast mehr als das Vierfache im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres ist, erklärte der aserbaidschanische Energieminister Parviz Schahbazov in seiner Rede bei der 21. Sitzung der Gemeinsamen Zwischenstaatlichen Kommission für Handel und Wirtschaftszusammenarbeit.

Der Minister betonte, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in vielen Bereichen fortschreite.

Besonders wichtig sei die Erklärung zur Stärkung der strategischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kasachstan, die von den Staatsoberhäuptern unterzeichnet wurde. Zudem gebe es ein umfassendes Programm für die Jahre 2022 bis 2026, das als Fahrplan für die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen, Energie, Verkehr, Informations- und Kommunikationstechnologien, Landwirtschaft sowie humanitäre Zusammenarbeit dient, so Schahbazov.