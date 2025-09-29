Erstes Gold für Aserbaidschan bei GUS-Spielen
Göjgöl, 29. September, AZERTAC
Bei den 3. Spielen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), die erstmals von Aserbaidschan ausgerichtet werden, haben die Finalkämpfe im Sambo begonnen.
Wie AZERTAC berichtet, traf im Finale der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm unser Vertreter Abdullatif Musayev im Olympischen Sportkomplex Göjgöl auf den Usbeken Gamzat Maksetbayev. Der Kampf endete mit einem Sieg des aserbaidschanischen Sportlers.
Damit sicherte sich Aserbaidschan die erste Goldmedaille bei diesen GUS-Spielen.
Im weiteren Verlauf des heutigen Tages werden noch vier weitere aserbaidschanische Sambo-Kämpfer im Finale antreten.
Zur Erinnerung: An den 3. GUS-Spielen nehmen insgesamt 1.624 Sportlerinnen und Sportler aus 13 Ländern teil. Die Wettbewerbe enden am 8. Oktober.
