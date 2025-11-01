Eurasisches Jungunternehmenforum in Baku

Baku, 1. November, AZERTAC

In Baku fand das Eurasische Jungunternehmenforum (Eurasia Young Business Forum - EYBF2025) statt, das von „Young MUSIAD“ organisiert wurde.

Die Veranstaltung fand mit Unterstützung des Investitions- und Finanzamts beim Präsidialamt der Türkei, des türkischen Ministeriums für Jugend und Sport, der Agentur für die Entwicklung von Klein- und Mittelunternehmen Aserbaidschans (KOBIA) sowie der Nationalen Konföderation der Unternehmerorganisationen Aserbaidschans statt.

Vor der Eröffnung gedachten die Teilnehmer mit einer Schweigeminute der Märtyrer des Vaterländischen Krieges, anschließend wurden die Nationalhymnen Aserbaidschans und der Türkei gespielt. Eine Videopräsentation stellte die Aktivitäten von „Young MUSIAD“ vor.

Bei dem Forum hielt der Jugend- und Sportminister Farid Gayibov eine Rede. In seiner Rede betonte er, dass die Jugendpolitik Aserbaidschans vom Nationalen Führer Heydar Aliyev begründet und von Präsident Ilham Aliyev erfolgreich fortgeführt werde. Er hob hervor, dass im Land verschiedene Foren zur Förderung von Innovation und Unternehmertum stattfinden:

„Bislang hat KOBIA vier Foren für junge Menschen organisiert. Solche Veranstaltungen spielen eine wichtige Rolle bei der internationalen Förderung junger Unternehmer“, so der Minister.

Das Forum setzte seine Arbeit mit Panelsitzungen fort.