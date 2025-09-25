Europa League: Freiburg besiegt Basel
Baku, 25. September, AZERTAC
Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat zum Auftakt der Ligaphase in der Europa League das Spiel gegen den FC Basel gewonnen.
Die Mannschaft von Trainer Julian Schuster bezwang den Schweizer Meister mit 2:1 (1:0). Vor 34.500 Zuschauern im ausverkauften Europa-Park Stadion erzielten die Mittelfeldspieler Patrick Osterhage (31. Minute) und Maximilian Eggestein (57.) die Tore für die Gastgeber. Dem eingewechselten Basler Spieler Philip Otele (84.) gelang in der Schlussphase noch der Anschlusstreffer.
