Europa League: VfB Stuttgart verliert in Basel

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

Der VfB Stuttgart hat am zweiten Spieltag der Europa League die erste Niederlage einstecken müssen. Beim Schweizer Fußball-Meister FC Basel verlor der DFB-Pokalsieger 0:2 (0:1). Stuttgarts Kapitän Ermedin Demirovic vergab einen Strafstoß.

Albian Ajeti nutzte einen Fehler der Defensive der Schwaben zur frühen Führung für die Gastgeber. VfB-Stürmer Ermedin Demirovic verpasste bei einem Foulelfmeter nach einer guten halben Stunde den möglichen Ausgleich. Er scheiterte am früheren Bundesliga-Keeper Marwin Hitz. Stattdessen erzielte der deutsche Profi Moritz Broschinski nach Vorlage des Ex-Bundesligaspielers Xherdan Shaqiri das 2:0 für Basel in der 84. Minute.

Die Schwaben, die zuvor wettbewerbsübergreifend drei Siege gefeiert hatten, waren zum Auftakt der Europa-League-Saison mit 2:1 gegen Celta Vigo erfolgreich gewesen. Am Sonntag geht es für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß mit einem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim weiter.

Der SC Freiburg hatte vor einer Woche 2:1 gegen den FC Basel gewonnen. Am frühen Donnerstagabend trennten sich die Badener in ihrem zweiten Europa-League-Auftritt 1:1 auswärts vom FC Bologna. In der Conference League gewann der 1. FSV Mainz 05 in Nikosia mit 1:0.