Experte: SOZ wird zu wichtiger Plattform für neue Handelsrouten

Baku, 5. September, AZERTAC

Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) entwickelt sich nach Einschätzung des türkischen Eurasien- und Sicherheitsexperten Halit Gülşen zu einer wichtigen Plattform für die Schaffung neuer Handelsrouten und die Vernetzung logistischer Korridore in Eurasien.

Gülşen betonte gegenüber AZERTAC, dass die SOZ für die Türkei ein eigenständiges Zentrum gemeinsamer Werte und keine Alternative zu westlichen Organisationen sei. Angesichts der wachsenden Bedeutung des Mittleren Korridors und anderer Verkehrswege in Eurasien gewinne die Zusammenarbeit mit der SOZ für Ankara zunehmend an Bedeutung.

Nach Ansicht des Experten spielen die SOZ-Mitgliedstaaten eine zentrale Rolle beim Ausbau verschiedener Handels- und Verkehrskorridore, darunter der Nordkorridor, der Internationale Nord-Süd-Transportkorridor und der China-Pakistan-Wirtschaftskorridor. Auch Aserbaidschan nehme als Dialogpartner der SOZ eine wichtige Position bei der Vernetzung von Logistikrouten ein.

Die Türkei wolle den Mittleren Korridor stärker mit Chinas Initiative „Ein Gürtel, eine Straße“ verzahnen und sich zu einem regionalen Logistikzentrum entwickeln, das verschiedene Handelswege miteinander verbindet und zugleich zu Wohlstand und Frieden in der Region beiträgt.