Expressversandvolumen in China übersteigt 150 Milliarden Pakete

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Laut Angaben der staatlichen Postbehörde hat das Expressversandvolumen in China bis zum 11. Oktober dieses Jahres 150 Milliarden Pakete überschritten und damit diesen Meilenstein 37 Tage früher als im Jahr 2024 erreicht.

Ein Beamter der Behörde erklärte, die Post- und Expresszustellbranche habe mit ihrem landesweit flächendeckenden und weltweit verzweigten Netzwerk einen wesentlichen Beitrag zu einem reibungslosen Wirtschaftskreislauf geleistet.

Diese Errungenschaft belege, dass sich der Verbrauchermarkt des Landes stetig entwickle und die Wirtschaft insgesamt stabil sei und kontinuierlich vorankomme, so der Beamte.

Als ein zentraler Bestandteil des modernen Logistiksystems in einer entscheidenden Phase des wirtschaftlichen Wandels und der Modernisierung werde die Branche ihre hochwertige Entwicklung weiter vorantreiben und die Heranbildung von Produktivkräften neuer Qualität beschleunigen, erklärte der Beamte.

