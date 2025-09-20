Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

SPORT

F 1 GP Aserbaidschan: 3. Freies Training gestartet

F 1 GP Aserbaidschan: 3. Freies Training gestartet

Baku, 20. September, AZERTAC

Auf dem Stadtkurs in Baku ist das dritte Freie Training zum Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel 1 gestartet

Wie AZERTAC berichtet, nehmen zehn Teams am Training teil. Die Fahrer absolvieren innerhalb einer Stunde mehrere Runden auf dem 6 Kilometer langen Stadtkurs in Baku.

Im ersten Freien Training am Vortag war Lando Norris vom Team McLaren der Schnellste. Das zweite Training konnte Lewis Hamilton, der aktuell für Ferrari fährt, für sich entscheiden.

Heute stehen zudem zwei weitere Rennhighlights auf dem Programm:

Um 14:15 Uhr findet das Sprintrennen der Formel 2 statt, gefolgt vom Qualifying der Formel 1 um 16:00 Uhr.

Der Große Preis von Aserbaidschan geht am 21. September zu Ende.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Sieger des Sprintfinales beim F 2 GP Aserbaidschan ausgezeichnet
  • 20.09.2025 [19:25]

Sieger des Sprintfinales beim F 2 GP Aserbaidschan ausgezeichnet

Formel 1: Verstappen gewinnt Qualifying in Baku
  • 20.09.2025 [18:56]

Formel 1: Verstappen gewinnt Qualifying in Baku

Eldaniz Azizli gewinnt siebte WM-Medaille und stellt neuen Rekord im aserbaidschanischen Ringen auf
  • 20.09.2025 [18:40]

Eldaniz Azizli gewinnt siebte WM-Medaille und stellt neuen Rekord im aserbaidschanischen Ringen auf

Qualifying beim Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel 1 gestartet
  • 20.09.2025 [16:15]

Qualifying beim Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel 1 gestartet

Neuer Formel-1-Vertrag bis 2030 für Aserbaidschan
  • 20.09.2025 [15:58]

Neuer Formel-1-Vertrag bis 2030 für Aserbaidschan

Formel 1: Sprintrennen in Baku gestartet
  • 20.09.2025 [15:25]

Formel 1: Sprintrennen in Baku gestartet

Lando Norris gewinnt 3. Freies Training in Baku
  • 20.09.2025 [15:22]

Lando Norris gewinnt 3. Freies Training in Baku

Formel 2 Aserbaidschan GP 2025: Heute findet das Sprint-Rennen statt
  • 20.09.2025 [10:50]

Formel 2 Aserbaidschan GP 2025: Heute findet das Sprint-Rennen statt

AZERTAC y AMADA implementarán proyectos conjuntos
  • 19.09.2025 [23:34]

AZERTAC y AMADA implementarán proyectos conjuntos

Türkisches Verteidigungsministerium gratuliert Aserbaidschan zum Tag der staatlichen Souveränität

  • [19:36]

Sieger des Sprintfinales beim F 2 GP Aserbaidschan ausgezeichnet

  • [19:25]

29 weitere binnenvertriebene Familien in Kelbadschar erhalten Wohnungsschlüssel

  • [19:18]

Bus von Nachitschewan nach Baku stürzt in eine Schlucht – 16 Verletzte

  • [19:03]

Formel 1: Verstappen gewinnt Qualifying in Baku

  • [18:56]

Eldaniz Azizli gewinnt siebte WM-Medaille und stellt neuen Rekord im aserbaidschanischen Ringen auf

  • [18:40]

Präsident Paul Kagame: Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Ruanda und Aserbaidschan

  • [17:31]

Präsident von Aserbaidschan: Ruanda unterstützte unsere zahlreichen Initiativen zur Stärkung der Solidarität in der Bewegung der Blockfreien

  • [17:28]

Ruandas Präsident informiert sich vor Ort über „ASAN Xidmət“

  • [17:13]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Ruanda sind gute Partner und Freunde

  • [17:05]
Zwischen Aserbaidschan und Ruanda unterzeichnete Dokumente ausgetauscht – Präsidenten traten vor die Presse AKTUALISIERT VIDEO

Zwischen Aserbaidschan und Ruanda unterzeichnete Dokumente ausgetauscht – Präsidenten traten vor die Presse AKTUALISIERT VIDEO

Qualifying beim Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel 1 gestartet

  • [16:15]

Neuer Formel-1-Vertrag bis 2030 für Aserbaidschan

  • [15:58]
Präsident Ilham Aliyev hält erweitertes Treffen beim Arbeitsmittagessen in Baku mit seinem ruandischen Amtskollegen ab AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev hält erweitertes Treffen beim Arbeitsmittagessen in Baku mit seinem ruandischen Amtskollegen ab AKTUALISIERT VIDEO

Formel 1: Sprintrennen in Baku gestartet

  • [15:25]

Lando Norris gewinnt 3. Freies Training in Baku

  • [15:22]

Große Rückkehr: Weitere 29 ehemalige binnenvertriebene Familien kehren nach Kelbadschar zurück

  • [15:11]

In Ordubad Schnee gefallen

  • [13:19]
Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev führt Vieraugengespräch mit seinem ruandischen Kollegen VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev führt Vieraugengespräch mit seinem ruandischen Kollegen VIDEO

Offizieller Empfang des ruandischen Präsidenten in Baku VIDEO

Offizieller Empfang des ruandischen Präsidenten in Baku VIDEO

Ruandas Präsident besucht Märtyrerallee in Baku

  • [12:52]

F 1 GP Aserbaidschan: 3. Freies Training gestartet

  • [12:43]

Präsident von Ruanda Paul Kagame besucht Ehrenmal und ehrt Andenken an Nationalleader Heydar Aliyev

  • [12:33]

Mehriban Aliyeva postet zum Tag der Nationalen Souveränität

  • [12:04]

20. September – Tag der Städte Khankendi, Chodschali, Chodschawänd und Aghdara

  • [11:04]

Formel 2 Aserbaidschan GP 2025: Heute findet das Sprint-Rennen statt

  • [10:50]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum Tag der staatlichen Souveränität

  • [10:25]

AZERTAC y AMADA implementarán proyectos conjuntos

  • 19.09.2025 [23:34]

Formel-1-GP von Aserbaidschan 2025: Siegerpokal dem „Land der Feuer“ gewidmet

  • 19.09.2025 [20:42]

Baku und Kuala Lumpur erörtern Aussichten für Zusammenarbeit

  • 19.09.2025 [20:27]

Aserbaidschans Außenminister trifft neue französische Botschafterin

  • 19.09.2025 [20:15]

Ruandas Präsident Paul Kagame zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

  • 19.09.2025 [20:07]

Präsident Ilham Aliyev: Jüdische Gemeinde hat einen besonderen Platz in Aserbaidschan

  • 19.09.2025 [19:36]

Qualifying: Crawford sichert sich Pole Position in Baku nach spätem Rotem Flagge

  • 19.09.2025 [19:18]

Lewis Hamilton gewinnt 2. Training des Aserbaidschan Grand Prix

  • 19.09.2025 [18:13]

2. Freies Training in Baku zum F1-GP von Aserbaidschan begonnen

  • 19.09.2025 [17:03]

Formel-1-Piloten bereiten in Baku Qutab zub- FOTOS

  • 19.09.2025 [16:19]

Formel 2 Aserbaidschan GP 2025: Amerikanischer Pilot gewinnt Qualifying

  • 19.09.2025 [15:58]

Formel-2: In Baku Qualifying begonnen

  • 19.09.2025 [15:55]

Lando Norris gewinnt 1. Freies Training in Baku

  • 19.09.2025 [15:32]

Mittelmeer: Türkei und Ägypten halten gemeinsame Militärübungen ab

  • 19.09.2025 [14:40]

Vor UNO-Klimakonferenz: EU-Umweltminister beschließen Notlösung im Streit um Klimaziele bis 2035

  • 19.09.2025 [13:48]

Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 10 Dollar gestiegen

  • 19.09.2025 [12:56]

Niedrige Ölpreise an den Weltbörsen

  • 19.09.2025 [12:27]

Preis für aserbaidschanisches Öl gesunken

  • 19.09.2025 [11:11]

Freies Training der Formel 2 in Baku gestartet

  • 19.09.2025 [10:54]

 Formel 1 Baku 2025: Alle Termine im Überblick

  • 19.09.2025 [10:41]

Aserbaidschan und EU erörtern Entwicklung wirtschaftlicher Zusammenarbeit

  • 19.09.2025 [10:23]

Aserbaidschan und EU erörtern bestehende Zusammenarbeit

  • 19.09.2025 [10:16]

USA genehmigen Verkauf von Panzerabwehrraketen an Polen

  • 19.09.2025 [10:05]

Frankreich: 500.000 Menschen beteiligten sich an landesweiten Protesten

  • 19.09.2025 [10:00]

Serbien gibt Sonderbriefmarken zum 140. Geburtstag von Uzeyir Hajibeyli heraus

  • 18.09.2025 [20:20]

Sonderbeauftragter: Bis Ende des Jahres sollen 1.552 Familien nach Chodschawänd zurückkehren

  • 18.09.2025 [20:06]

EU-Erweiterungskommissarin würdigt Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten in befreiten Gebieten Aserbaidschans

  • 18.09.2025 [19:46]

Agentur für Medienentwicklung Aserbaidschans hält ihre ordentliche Sitzung des Aufsichtsrats ab

  • 18.09.2025 [19:35]

Premierminister Ali Asadov hebt Bedeutung des Sangesur-Korridors beim Treffen der OTS-Mitgliedstaaten in Bischkek hervor

  • 18.09.2025 [18:17]

In Nachitschewan wird Denkmal für hervorragenden Architekten Adschami Nachitschewani errichtet – ERLASS

  • 18.09.2025 [16:59]

Malaysias Premierminister: Aserbaidschans Erfolge erfreuen uns

  • 18.09.2025 [16:35]

Berühmte Formel-1-Fahrer im Paddock

  • 18.09.2025 [16:28]

Europäische Kommissarin für Erweiterung besucht Aghdam

  • 18.09.2025 [16:04]

Aserbaidschans Premierminister trifft Präsident Sadyr Schaparow

  • 18.09.2025 [15:32]

Trump-Besuch: US-Unternehmen kündigen hohe Milliarden-Investitionen in Großbritannien an

  • 18.09.2025 [14:50]

Pennsylvania: Bewaffneter tötet drei US-Polizisten

  • 18.09.2025 [14:15]

Dänemark kauft erstmals Langstrecken-Präzisionswaffen

  • 18.09.2025 [13:50]

Großbritannien: Staatsbankett zu Ehren Trumps auf Schloss Windsor

  • 18.09.2025 [13:18]

Nachitschewan-Teppich aus dem 18. Jahrhundert wird aus Italien nach Aserbaidschan überführt

  • 18.09.2025 [12:55]
Präsident Ilham Aliyev empfängt EU-Kommissarin für Erweiterung VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt EU-Kommissarin für Erweiterung VIDEO

Geheimnisvoller historischer Ort – Höhlenkomplex Keschtschidagh VIDEO

Geheimnisvoller historischer Ort – Höhlenkomplex Keschtschidagh VIDEO

Goldpreis auf dem Weltmarkt um über 39 US-Dollar gesunken

  • 18.09.2025 [12:02]

Rohölpreise an den Weltbörsen gesunken

  • 18.09.2025 [12:00]
Grüner Teppich auf dem Felsen – Wasserfall Mamirli VIDEO

Grüner Teppich auf dem Felsen – Wasserfall Mamirli VIDEO

Preis für aserbaidschanisches Erdöl nähert sich 71 US-Dollar

  • 18.09.2025 [11:56]

Aserbaidschanische Delegation trifft sich in Dubai mit Vertretern der Organisation „PostEurop“

  • 18.09.2025 [09:52]

Aserbaidschan und die Türkei erörtern Kooperationsmöglichkeiten im Textilsektor

  • 18.09.2025 [09:48]

Champions League: Bayern starten mit Sieg gegen Chelsea London

  • 18.09.2025 [09:35]

Selenskyj: Ein Jahr Krieg kostet 120 Milliarden US-Dollar

  • 18.09.2025 [09:33]

USA lieferen Patriot- und Himars-Raketen an Ukraine

  • 18.09.2025 [09:25]

Spanien: Deutscher Bundeskanzler Friedrich Merz reist zu Antrittsbesuch nach Madrid

  • 18.09.2025 [09:24]

Parlamentsspprecherin Sahiba Gafarova trifft Vorsitzende der Nationalversammlung Kambodschas

  • 17.09.2025 [20:25]

Parlamentspräsidentin spricht beim Forum Politischer Führerinnen über Erfolge Aserbaidschans in der Gleichstellungspolitik

  • 17.09.2025 [20:00]

Mindestens 16.500 Hitzetote in Europas Städten durch Klimawandel

  • 17.09.2025 [19:36]

150. Jahrestag von Fatali Khan Khoyski wird gefeiert - PRÄSIDIALERLASS

  • 17.09.2025 [18:38]

Aserbaidschanischer Ruderer gewinnt Bronze beim Turkistan Cup

  • 17.09.2025 [18:14]

Erstes Aserbaidschanisches Internationales Investitionsforum wird in Baku stattfinden

  • 17.09.2025 [18:01]

Ausländische Medien berichten über historischen Sieg von FK Qarabag in Portugal

  • 17.09.2025 [16:48]

Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres erörtern regionale Zusammenarbeit in Aschgabat

  • 17.09.2025 [16:22]

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev dankt Präsident Donald Trump

  • 17.09.2025 [15:35]

Aserbaidschans strategische Währungsreserven erreichen 77,7 Milliarden USD

  • 17.09.2025 [14:15]

1. Spieltag: BVB spielt unentschieden bei Turin

  • 17.09.2025 [13:39]

US-Präsident Donald Trump: „Freunde zu werden mit Präsident Ilham Aliyev und Premierminister Nikol Paschinjan wird für mich eine ewige Freundschaft sein“

  • 17.09.2025 [12:53]

Gold- und Silberpreise gesunken

  • 17.09.2025 [12:41]

Ölpreise sinken auf den globalen Märkten

  • 17.09.2025 [12:34]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert FK Qarabag zu ihrem ersten Sieg in der Gruppenphase der UEFA Champions League

  • 17.09.2025 [12:30]

Weltmarktpreis für aserbaidschanisches Öl fällt

  • 17.09.2025 [10:55]

Staatsbesuch in Großbritannien: US-Präsident Trump auf Schloss Windsor erwartet

  • 17.09.2025 [10:51]

FK Qarabag Agdam vollzieht unglaubliches Comeback und schockt Benfica

  • 17.09.2025 [10:37]

Tata-Konzern: "Jaguar Land Rover" kämpft weiter mit Folgen von Cyberattacke

  • 17.09.2025 [10:14]

Erdatmosphäre: Ozonloch wird kleiner - positive Nachricht

  • 17.09.2025 [10:08]
Ruben Vardanyan beantragt Vernehmung von Paschinjan, OSZE- und IKRK-Vertretern VIDEO

Ruben Vardanyan beantragt Vernehmung von Paschinjan, OSZE- und IKRK-Vertretern VIDEO

Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan: Wir möchten unsere bilateralen Beziehungen mit Aserbaidschan auf eine höhere Ebene heben VIDEO

Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan: Wir möchten unsere bilateralen Beziehungen mit Aserbaidschan auf eine höhere Ebene heben VIDEO