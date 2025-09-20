F 1 GP Aserbaidschan: 3. Freies Training gestartet

Baku, 20. September, AZERTAC

Auf dem Stadtkurs in Baku ist das dritte Freie Training zum Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel 1 gestartet

Wie AZERTAC berichtet, nehmen zehn Teams am Training teil. Die Fahrer absolvieren innerhalb einer Stunde mehrere Runden auf dem 6 Kilometer langen Stadtkurs in Baku.

Im ersten Freien Training am Vortag war Lando Norris vom Team McLaren der Schnellste. Das zweite Training konnte Lewis Hamilton, der aktuell für Ferrari fährt, für sich entscheiden.

Heute stehen zudem zwei weitere Rennhighlights auf dem Programm:

Um 14:15 Uhr findet das Sprintrennen der Formel 2 statt, gefolgt vom Qualifying der Formel 1 um 16:00 Uhr.

Der Große Preis von Aserbaidschan geht am 21. September zu Ende.