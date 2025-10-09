Fintex-Forum Baku 2025 : Absichtserklärungen unterzeichnet
Baku, 9. Oktober, AZERTAC
Im Rahmen des Fintex-Forums Baku 2025 wurde eine Absichtserklärung (MoU) zwischen den Fintex-Verbänden Aserbaidschans und der Türkei unterzeichnet.
Zudem schloss die Fintex-Vereinigung Aserbaidschans eine weitere Absichtserklärung mit einem internationalen Beratungsunternehmen.
Ziel dieser Vereinbarungen ist es, die Partnerschaften im Bereich Finanztechnologien zu stärken, innovative Lösungen zu fördern sowie den Erfahrungsaustausch auszubauen. Gleichzeitig sollen sie zur Weiterentwicklung von Fintech-Lösungen sowohl auf lokaler als auch internationaler Ebene beitragen.
