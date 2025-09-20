Formel 1: Sprintrennen in Baku gestartet

Baku, 20. September, AZERTAC

Beim Großen Preis von Aserbaidschan der Formel 2, der derzeit in Baku ausgetragen wird, hat das Sprintrennen begonnen.

Wie AZERTAC berichtet, nehmen an dem Rennen 11 Teams teil.

Beim ersten Freien Training am Vortag setzte sich Alex Dunne (Rodin) an die Spitze, während im Qualifying Jack Crawford (DAMS) den ersten Platz belegte.