Formel 2 Aserbaidschan GP 2025: Heute findet das Sprint-Rennen statt

Baku, 20. September, AZERTAC

Am zweiten Tag des Großen Preises von Aserbaidschan, der heute stattfindet, steht ein Sprint-Rennen der Formel 2 auf dem Programm.

Darüber hinaus werden das 3. Freie Training und das Qualifying zum GP Aserbaidschan sowie das Sprint-Rennen in der Formel 2 ausgetragen.

Am ersten Renntag des GP von Aserbaidschan gab es bereits die Freien Trainings in der Formel 1 sowie das Freie Training und das Qualifying in der Formel 2. Dabei siegten Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Aleks Dunne (Rodin) und Jack Crawford (DAMS).

20 Fahrer aus 10 Teams kämpfen heute auf einem 6,003 Kilometer langen Stadtkurs in Baku, der sich durch das Stadtzentrum schlängelt. Er ist bekannt für seine ultra-schnellen Geraden und die extrem engen Kurven durch die historische Altstadt, die eine Mischung aus technischer Herausforderung und visueller Dramatik bietet. Die Strecke verfügt über 20 Kurven und kombiniert moderne Stadtkulisse mit historischen Gebäuden.

Start und Ziel liegen auf dem Azadliq Meydanı (Freiheitsplatz). Dort befindet sich auch der Paddock Bereich mit Boxengasse und allen Team Installationen.

Der Große Preis von Aserbaidschan geht am 21. September zu Ende.