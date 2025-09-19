Formel-2: In Baku Qualifying begonnen

Baku, 19. September, AZERTAC

Das Qualifying für das Formel-2-Rennen im Großen Preis von Aserbaidschan hat begonnen.

AZERTAC berichtet, dass 11 Teams am Rennen teilnehmen.

Der irische Pilot Alex Dunne vom Team „Rodin“ hat sich im freien Training die Bestzeit gesichert.

Heute um 16:00 Uhr beginnt außerdem das zweite freie Training in der Formel 1.