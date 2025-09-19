Freies Training der Formel 2 in Baku gestartet

Baku, 19. September, AZERTAC

Im Rahmen des Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan ist in Baku das freie Training der Formel 2 gestartet worden.

Wie AZERTAC berichtet, wird die Session 45 Minuten dauern.

Von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr folgt das freie Training der Formel 1.

Um 14:00 Uhr beginnt das Qualifying der Formel 2 und um 16:00 Uhr startet das zweite freie Training der Formel 1.

Gefahren wird auf dem 6,003 Kilometer langen Stadtkurs von Baku.

In der Formel 2 treten 20 Fahrer aus 10 Teams gegeneinander an.