Freies Training der Formel 2 in Baku gestartet
Baku, 19. September, AZERTAC
Im Rahmen des Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan ist in Baku das freie Training der Formel 2 gestartet worden.
Wie AZERTAC berichtet, wird die Session 45 Minuten dauern.
Von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr folgt das freie Training der Formel 1.
Um 14:00 Uhr beginnt das Qualifying der Formel 2 und um 16:00 Uhr startet das zweite freie Training der Formel 1.
Gefahren wird auf dem 6,003 Kilometer langen Stadtkurs von Baku.
In der Formel 2 treten 20 Fahrer aus 10 Teams gegeneinander an.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
In Ordubad Schnee gefallen
- [13:19]
AZERTAC y AMADA implementarán proyectos conjuntos
- 19.09.2025 [23:34]
Baku und Kuala Lumpur erörtern Aussichten für Zusammenarbeit
- 19.09.2025 [20:27]
Aserbaidschans Außenminister trifft neue französische Botschafterin
- 19.09.2025 [20:15]
Lewis Hamilton gewinnt 2. Training des Aserbaidschan Grand Prix
- 19.09.2025 [18:13]
2. Freies Training in Baku zum F1-GP von Aserbaidschan begonnen
- 19.09.2025 [17:03]
Formel-1-Piloten bereiten in Baku Qutab zub- FOTOS
- 19.09.2025 [16:19]
Formel 2 Aserbaidschan GP 2025: Amerikanischer Pilot gewinnt Qualifying
- 19.09.2025 [15:58]
Formel-2: In Baku Qualifying begonnen
- 19.09.2025 [15:55]
Lando Norris gewinnt 1. Freies Training in Baku
- 19.09.2025 [15:32]
Mittelmeer: Türkei und Ägypten halten gemeinsame Militärübungen ab
- 19.09.2025 [14:40]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 10 Dollar gestiegen
- 19.09.2025 [12:56]
Niedrige Ölpreise an den Weltbörsen
- 19.09.2025 [12:27]
Preis für aserbaidschanisches Öl gesunken
- 19.09.2025 [11:11]
Freies Training der Formel 2 in Baku gestartet
- 19.09.2025 [10:54]
Formel 1 Baku 2025: Alle Termine im Überblick
- 19.09.2025 [10:41]
Aserbaidschan und EU erörtern Entwicklung wirtschaftlicher Zusammenarbeit
- 19.09.2025 [10:23]
Aserbaidschan und EU erörtern bestehende Zusammenarbeit
- 19.09.2025 [10:16]
USA genehmigen Verkauf von Panzerabwehrraketen an Polen
- 19.09.2025 [10:05]
Frankreich: 500.000 Menschen beteiligten sich an landesweiten Protesten
- 19.09.2025 [10:00]
Malaysias Premierminister: Aserbaidschans Erfolge erfreuen uns
- 18.09.2025 [16:35]
Berühmte Formel-1-Fahrer im Paddock
- 18.09.2025 [16:28]
Europäische Kommissarin für Erweiterung besucht Aghdam
- 18.09.2025 [16:04]
Aserbaidschans Premierminister trifft Präsident Sadyr Schaparow
- 18.09.2025 [15:32]
Pennsylvania: Bewaffneter tötet drei US-Polizisten
- 18.09.2025 [14:15]
Dänemark kauft erstmals Langstrecken-Präzisionswaffen
- 18.09.2025 [13:50]
Großbritannien: Staatsbankett zu Ehren Trumps auf Schloss Windsor
- 18.09.2025 [13:18]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um über 39 US-Dollar gesunken
- 18.09.2025 [12:02]
Rohölpreise an den Weltbörsen gesunken
- 18.09.2025 [12:00]
Preis für aserbaidschanisches Erdöl nähert sich 71 US-Dollar
- 18.09.2025 [11:56]
Champions League: Bayern starten mit Sieg gegen Chelsea London
- 18.09.2025 [09:35]
Selenskyj: Ein Jahr Krieg kostet 120 Milliarden US-Dollar
- 18.09.2025 [09:33]
USA lieferen Patriot- und Himars-Raketen an Ukraine
- 18.09.2025 [09:25]
Mindestens 16.500 Hitzetote in Europas Städten durch Klimawandel
- 17.09.2025 [19:36]
150. Jahrestag von Fatali Khan Khoyski wird gefeiert - PRÄSIDIALERLASS
- 17.09.2025 [18:38]
Aserbaidschanischer Ruderer gewinnt Bronze beim Turkistan Cup
- 17.09.2025 [18:14]
Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev dankt Präsident Donald Trump
- 17.09.2025 [15:35]
Aserbaidschans strategische Währungsreserven erreichen 77,7 Milliarden USD
- 17.09.2025 [14:15]
1. Spieltag: BVB spielt unentschieden bei Turin
- 17.09.2025 [13:39]
Gold- und Silberpreise gesunken
- 17.09.2025 [12:41]
Ölpreise sinken auf den globalen Märkten
- 17.09.2025 [12:34]
Weltmarktpreis für aserbaidschanisches Öl fällt
- 17.09.2025 [10:55]
FK Qarabag Agdam vollzieht unglaubliches Comeback und schockt Benfica
- 17.09.2025 [10:37]
Tata-Konzern: "Jaguar Land Rover" kämpft weiter mit Folgen von Cyberattacke
- 17.09.2025 [10:14]
Erdatmosphäre: Ozonloch wird kleiner - positive Nachricht
- 17.09.2025 [10:08]