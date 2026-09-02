Gold- und Silberpreise an den Weltmärkten gesunken

Baku, 2. September, AZERTAC

An der Rohstoffbörse COMEX in New York ist der Preis für eine Feinunze Gold um 44,3 US-Dollar auf 4.352,1 US-Dollar gesunken.

Nach Angaben von AZERTAC ging auch der Silberpreis um 1,1 US-Dollar zurück und lag bei 64,27 US-Dollar je Feinunze.