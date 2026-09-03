Gold- und Silberpreise gestiegen

Baku, 3. September, AZERTAC

An der Rohstoffbörse COMEX in New York ist der Preis für eine Feinunze Gold um 65 US-Dollar auf 4.479,6 US-Dollar gestiegen.

Nach Angaben von AZERTAC legte auch der Silberpreis um 0,81 US-Dollar auf 66,28 US-Dollar je Feinunze zu.