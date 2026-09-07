Gold- und Silberpreise gesunken

Baku, 7. September, AZERTAC

Die Gold- und Silberpreise sind an der New Yorker COMEX-Börse gesunken.

Der Preis für eine Feinunze Gold fiel um 39,90 US-Dollar auf 4.436,70 US-Dollar. Silber verbilligte sich um 0,52 US-Dollar auf 66,23 US-Dollar je Feinunze.