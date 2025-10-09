Gold und Silber auf dem Weltmarkt billiger geworden

Baku, 9. Oktober, AZERTAC

An der Rohstoffbörse COMEX in New York ist der Preis für eine Feinunze Gold um 11,5 Dollar gefallen und beträgt nun 4.059 Dollar.

Wie AZERTAC berichtet, ist Silber um 0,38 Dollar gesunken und liegt jetzt bei 48,62 Dollar.