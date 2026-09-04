Gold und Silber günstiger

Baku, 4. September, AZERTAC

An der New Yorker Rohstoffbörse COMEX ist der Preis für eine Feinunze Gold um 25,75 US-Dollar auf 4.468,3 US-Dollar gesunken.

Wie AZERTAC berichtet, verbilligte sich auch Silber um 0,48 US-Dollar auf 66,65 US-Dollar.