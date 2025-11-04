Gold und Silber sind auf dem Weltmarkt billiger geworden

Baku, 4. November, AZERTAC

An der Rohstoffbörse COMEX in New York ist der Preis für eine Feinunze Gold um 32,5 US-Dollar gefallen und beträgt nun 3.981,5 US-Dollar.

Wie AZERTAC berichtet, ist auch der Silberpreis um 0,79 US-Dollar gesunken und liegt nun bei 47,26 US-Dollar.