Gold verbilligt sich, Silber wird teurer

Baku, 8. September, AZERTAC

An der New Yorker Rohstoffbörse COMEX ist der Preis für eine Feinunze Gold um 14,1 US-Dollar auf 4.462,5 US-Dollar gesunken.

Wie AZERTAC berichtet, stieg der Silberpreis hingegen um 0,43 US-Dollar auf 67,18 US-Dollar.