Goldpreis auf dem Weltmarkt gesunken, Silberpreis gestiegen

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

An der Rohstoffbörse COMEX in New York ist der Preis für eine Feinunze Gold um 11,2 US-Dollar gefallen und beträgt nun 3.971,9 US-Dollar.

Wie AZERTAC berichtet, ist der Silberpreis hingegen um 0,12 US-Dollar gestiegen und liegt nun bei 47,45 US-Dollar.