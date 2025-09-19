Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 10 Dollar gestiegen

Baku, 19. September, AZERTAC

An der New Yorker Rohstoffbörse COMEX ist der Preis für eine Feinunze Gold um 9,8 Dollar gestiegen und liegt nun bei 3.688,1 Dollar.

AZERTAC berichtet, dass Silber ebenfalls um 0,38 Dollar zugelegt hat und nun 41,5 Dollar pro Feinunze kostet.