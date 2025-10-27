Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 Dollar gefallen

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

An der Rohstoffbörse COMEX in New York ist der Preis für eine Feinunze Gold um 42,4 US-Dollar gefallen und beträgt nun 4.095,4 US-Dollar.

Wie AZERTAC berichtet, ist auch der Silberpreis um 0,3 US-Dollar gesunken und liegt nun bei 48,29 US-Dollar.