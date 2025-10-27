Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 Dollar gefallen
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen legt zu
- [10:59]
Zwei aserbaidschanische Freistilringer im U23-WM-Finale
- 26.10.2025 [12:15]
Tennis: Zverev erreicht Finale bei ATP-Turnier in Wien
- 26.10.2025 [11:30]
Aserbaidschan investiert 58 Milliarden Manat in Verteidigung
- 26.10.2025 [10:58]
Ukraine-Krieg: 3 Tote und 27 Verletzte bei Angriff auf Kiew gemeldet
- 26.10.2025 [10:47]
In Ankara Stärkung der Rolle der TURKPA in der türkischen Welt erörtert
- 25.10.2025 [18:49]
In Baku Ausstellung „Bildung in Europa“ eröffnet
- 25.10.2025 [18:19]
Ölmarkt: Preis für Azeri Light klettert auf 68 Dollar je Barrel
- 25.10.2025 [13:36]
Migration: Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist deutlich gestiegen
- 25.10.2025 [12:40]
Porsche mit fast einer Milliarde Euro Quartalsverlust
- 25.10.2025 [11:28]
Deutsches Frauenteam siegt im Nations League-Halbfinale gegen Frankreich
- 25.10.2025 [10:30]
Internationale Konferenz „SOCGOV 2025“ in Baku
- 24.10.2025 [21:15]
Baku Arbitration Center eingeweiht
- 24.10.2025 [20:30]
SGA führt OKC im Finals-Rematch zum Sieg
- 24.10.2025 [17:52]
Bahnrad-WM: DeutscheR Bahnradfahrer ist Weltmeister in der Disziplin Scratch
- 24.10.2025 [15:37]
Präsident Wladimir Putin telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev
- 24.10.2025 [14:44]
Ölpreise an Börsen gesunken
- 24.10.2025 [13:30]
Tausenden Kindern im Sudan droht der Hungertod
- 24.10.2025 [13:08]
Messi trifft Zukunftsentscheidung bei Inter Miami
- 24.10.2025 [12:53]
Intel meldet Milliardengewinn nach Durststrecke
- 24.10.2025 [12:31]
Tag der Vereinten Nationen am 24. Oktober
- 24.10.2025 [12:25]
Trump beendet Handelsgespräche mit Kanada
- 24.10.2025 [12:03]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 66 US-Dollar
- 24.10.2025 [10:55]
Luke Coffey: Arbeit am Friedensvertrag nach dem 8. August Abkommen gestartet
- 23.10.2025 [20:14]
Aserbaidschanischer Ringer kämpft um Bronze bei U23-Weltmeisterschaften
- 23.10.2025 [18:57]
Schuscha–Khankendi-Tour für Teilnehmer internationaler Konferenz organisiert
- 23.10.2025 [18:03]
Radsport: Tour de France 2026 startet in Barcelona
- 23.10.2025 [17:50]
Am 23. Oktober ist Internationaler Tag des Schneeleoparden
- 23.10.2025 [17:33]
"Spiel Essen“: Weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele beginnt in Essen
- 23.10.2025 [17:28]
Opfer: Armenische Polizisten töteten Mitgefangenen beim Russisch Roulette
- 23.10.2025 [16:50]
Goldpreis auf dem Weltmarkt ist um bis zu 62 Dollar gestiegen
- 23.10.2025 [16:19]
Ölpreis steigt deutlich
- 23.10.2025 [15:49]
Real setzt CL-Erfolgsserie fort - Chelsea furios
- 23.10.2025 [13:31]
Airbus, Leonardo und Thales formen gemeinsamen Satellitenkonzern
- 23.10.2025 [13:20]
Aserbaidschanischer Ringer Elmir Aliyev ist Weltmeister
- 23.10.2025 [12:46]
Liverpool-Gala verhindert historische Schmach
- 23.10.2025 [11:40]
Preis von Azeri Light legt weiter zu
- 23.10.2025 [11:07]
Internationale Reisende besuchen Universität Karabach
- 22.10.2025 [20:30]
Internationale Reisende besuchen Latschin
- 22.10.2025 [20:21]
Internationale Reisende besichtigen historische Stätten in Aghdam
- 22.10.2025 [20:02]
Internationales Symposium zu religiöser Bildung in Baku gestartet
- 22.10.2025 [19:52]
Internationale Reisende beginnen Besuch in Aserbaidschans Karabach
- 22.10.2025 [19:48]
Projekt „Himmlische Religionen“ im Vatikan präsentiert
- 22.10.2025 [19:40]
Estnische Delegation besucht Siegespark in Baku
- 22.10.2025 [19:06]
Champions League: Qarabağ trifft heute in Spanien auf Athletic
- 22.10.2025 [18:58]
Außenminister Estlands besucht Märtyrerallee in Baku
- 22.10.2025 [18:48]
Aserbaidschanische Verlage auf der Frankfurter Buchmesse 2025 vertreten
- 22.10.2025 [18:26]