Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 43 US-Dollar gestiegen

Baku, 20. Oktober, AZERTAC

An der COMEX-Warenterminbörse in New York ist der Preis für eine Feinunze Gold um 42,7 US-Dollar gestiegen und beträgt nun 4.256 US-Dollar.

Wie AZERTAC berichtet, ist auch der Silberpreis um 0,41 US-Dollar gestiegen und liegt nun bei 50,51 US-Dollar.