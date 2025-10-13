Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 93 Dollar gestiegen

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

An der Rohstoffbörse COMEX in New York ist der Preis für eine Feinunze Gold um 92,8 Dollar gestiegen und liegt nun bei 4.093,2 Dollar.

AZERTAC berichtet, dass auch der Silberpreis um 2,28 Dollar zugelegt hat und nun 49,53 Dollar beträgt.