Goldpreis ist auf dem Weltmarkt um 74 Dollar gestiegen

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

An der Rohstoffbörse COMEX in New York ist der Preis für eine Feinunze Gold um 74,2 US-Dollar gestiegen und beträgt nun 4.378,8 US-Dollar.

Wie AZERTAC berichtet, hat auch der Silberpreis um 0,11 US-Dollar zugelgt und liegt nun bei 53,41 US-Dollar.