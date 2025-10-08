Goldpreis steigt auf mehr als 4000 Dollar je Feinunze

Baku, 8. Oktober, AZERTAC

Der Goldpreis hat erstmals die Marke von 4000 Dollar je Feinunze überstiegen. Das Edelmetall wurde in der Nacht zum Mittwoch 0,4 Prozent höher mit bis zu 4002 Dollar notiert.

Seit Anfang des Jahres ist Gold um mehr als 50 Prozent teurer geworden. Gold legte seit Ende 2024 deutlich mehr zu als viele andere Anlageklassen. Hinter der Rally steckt vor allem, dass Anleger nach mehr Sicherheit vor wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken suchen.

Zuletzt verstärkte die Haushaltskrise in den USA die Unsicherheit an den Finanzmärkten, was den Goldpreis weiter steigen ließ. Die Haushaltssperre war am vergangenen Mittwoch offiziell in Kraft getreten, nachdem sich das US-Parlament einige Tage zuvor erneut nicht auf einen Übergangshaushalt hatte einigen können.

Der Shutdown und die hohe Staatsverschuldung der USA lassen das Vertrauen in amerikanische Anleihen sinken. Deshalb steigt wiederum die Nachfrage nach Gold als Alternative.