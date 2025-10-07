GUS-Spiele: Heute Wettbewerbe in vier Sportarten

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Bei den 3. GUS-Spielen, die erstmals in Aserbaidschan ausgetragen werden, finden heute Wettbewerbe in vier Sportarten statt.

Wie AZERTAC berichtet, treffen in Scheki die Nationalmannschaften Aserbaidschans und Usbekistans im traditionellen Reiterspiel Chovkan im Finale um die Goldmedaille aufeinander. Außerdem werden Wettkämpfe in der Rhythmischen Sportgymnastik ausgetragen.

Im Ganja-Sportpalast werden die Medaillengewinner im Fechten ermittelt.

Im Sportkomplex von Ganja fallen zudem die Entscheidungen im griechisch-römischen Ringen.

Die 3. GUS-Spiele gehen am 8. Oktober zu Ende.