Himbeerfestival in Göygöl mit Ausstellungen und Konzerten

Göygöl, 5. September, AZERTAC

Im Dorf Kesckü im aserbaidschanischen Bezirk Göygöl findet das III. Himbeerfestival statt. Auf dem zweitägigen Festival werden Kunsthandwerk, landwirtschaftliche und regionale Produkte sowie historische Teppiche präsentiert.

Zum Programm gehören zudem Sportvorführungen, Unterhaltung für Kinder, traditionelle Küche, Folklor- und Tanzdarbietungen sowie Konzerte und DJ-Auftritte. Das Festival endet am 6. September mit einem Konzert- und Unterhaltungsprogramm.