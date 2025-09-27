III. GUS-Spiele: Aserbaidschans Tischtennisspielerin erreicht das Finale

Gabala, 27. September, AZERTAC

Die individuellen Tischtennis-Wettbewerbe der III. GUS-Spiele, die in Aserbaidschan stattfinden, haben begonnen.

Wie AZƏRTAC berichtet, fanden die Wettbewerbe im Gabala Sportkomplex statt, wobei die aserbaidschanischen Spielerinnen Yaghmur Mammadli und Marziya Nurmatova bei den Mädchen antraten.

Im Halbfinale trafen sie jeweils auf Amina Ilimbetova (Russland) und Maftuna Gulimova (Usbekistan).

Marziyə Nurmatova setzte sich in drei Sätzen gegen ihre Gegnerin durch und erreichte das Finale. Yaghmur Mammadli verlor hingegen mit 3:1.

Die Eröffnungszeremonie der dritten GUS-Spiele, an denen insgesamt 1.624 Sportler aus 13 Ländern teilnehmen, wird am 28. September und die Abschlussveranstaltung am 8. Oktober im Ganja-Stadtstadion stattfinden.