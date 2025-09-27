III. GUS-Spiele: Aserbaidschans Tischtennisspielerin erreicht das Finale
Gabala, 27. September, AZERTAC
Die individuellen Tischtennis-Wettbewerbe der III. GUS-Spiele, die in Aserbaidschan stattfinden, haben begonnen.
Wie AZƏRTAC berichtet, fanden die Wettbewerbe im Gabala Sportkomplex statt, wobei die aserbaidschanischen Spielerinnen Yaghmur Mammadli und Marziya Nurmatova bei den Mädchen antraten.
Im Halbfinale trafen sie jeweils auf Amina Ilimbetova (Russland) und Maftuna Gulimova (Usbekistan).
Marziyə Nurmatova setzte sich in drei Sätzen gegen ihre Gegnerin durch und erreichte das Finale. Yaghmur Mammadli verlor hingegen mit 3:1.
Die Eröffnungszeremonie der dritten GUS-Spiele, an denen insgesamt 1.624 Sportler aus 13 Ländern teilnehmen, wird am 28. September und die Abschlussveranstaltung am 8. Oktober im Ganja-Stadtstadion stattfinden.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Juventus reduziert Jahresverlust
- [16:54]
Aserbaidschan sichert erste Medaillen bei 3. GUS-Spielen
- 26.09.2025 [20:04]
Pakistans Premierminister dankt Aserbaidschan vor der UN-Vollversammlung
- 26.09.2025 [19:40]
Erdsystem hat bereits sieben von neun Belastungsgrenzen überschritten
- 26.09.2025 [18:21]
La Liga: Neues Barca-Trikot kostet fast 300 Euro
- 26.09.2025 [18:12]
Nasimi-Festival feierlich beendet
- 26.09.2025 [18:02]
EANA wählt neuen Präsidenten
- 26.09.2025 [15:46]
Ruder-WM: Olympiasieger Zeidler zieht ins Finale ein
- 26.09.2025 [15:28]
Europa League: VfB Stuttgart schlägt Celta Vigo
- 26.09.2025 [15:21]
Wissenschaftler sehen immer größere Gefahren durch Extremwetter
- 26.09.2025 [15:20]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 26.09.2025 [12:57]
Serbiens Präsident: Ilham Aliyev ist ein treuer Freund
- 26.09.2025 [11:44]
Preis von Azeri Light steigt weiter
- 26.09.2025 [11:44]
La Liga: FC Barcelona siegt trotz Torwart-Patzer
- 26.09.2025 [11:03]
AZERTAC nimmt an EANA-Konferenz in Athen teil
- 25.09.2025 [22:56]
Mitteilung des Presseamts des Präsidenten
- 25.09.2025 [22:25]
Internationale Konferenz zu Überseegebieten in den UN
- 25.09.2025 [20:34]
Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Venezuela
- 25.09.2025 [13:44]
Ölpreis an Börsen gibt nach
- 25.09.2025 [13:11]
Preis von Azeri Light legt zu
- 25.09.2025 [11:00]
Alonsos erschummelter Sieg zur Singapur-Premiere
- 25.09.2025 [10:31]
Arianespace bringt Satelliten für die Bundeswehr ins All
- 25.09.2025 [09:15]
Europa League: Freiburg besiegt Basel
- 25.09.2025 [09:02]
Belgien: Stadt Löwen wird Kulturhauptstadt Europas 2030
- 25.09.2025 [08:55]
Internationales Nizami Ganjavi-Zentrum veranstaltet Event in New York
- 24.09.2025 [20:47]