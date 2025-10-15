In Baku findet Aserbaidschanisch–Belarusisches Wirtschaftsforum statt

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

In Baku fand das Aserbaidschanisch–Belarusischen Wirtschaftsforum statt, das gemeinsam von der Agentur zur Export- und Investitionsförderung (AZPROMO) und der Belarussischen Industrie- und Handelskammer (BelCCI) organisiert wurde.

Der Botschafter von Belarus in Aserbaidschan, Dmitry Pinevich, hielt eine Rede bei der Veranstaltung. Er schätzte die engen Beziehungen zwischen beiden Ländern und betonte das große Kooperationspotenzial sehr.

An dem Forum nahmen Vertreter von rund 40 Unternehmen aus den Bereichen Logistik, Bauwesen, Lebensmittelindustrie und weiteren Branchen sowie hochrangige Gäste beider Länder teil.