In Baku findet „Fintex Forum 2025“ statt

Baku, 9. Oktober, AZERTAC

In Baku findet das „Fintex Forum 2025“ statt.

Das Forum wird von der Fintex-Vereinigung Aserbaidschans mit Unterstützung der Zentralbank Aserbaidschans und der Bankenvereinigung Aserbaidschans organisiert.

An der Veranstaltung nehmen Vertreter internationaler Finanzinstitute, Fintech-Unternehmen, Banken sowie anderer Finanzorganisationen teil.

Nationale und internationale Experten diskutieren über die in den letzten Jahren umgesetzten Innovationen im Fintech-Sektor, geben Prognosen zur weiteren Entwicklung ab und analysieren die Auswirkungen auf den Finanzsektor.

Im Rahmen des Forums finden verschiedene Panels zu Themen wie Open Banking, digitale Zahlungen, künstliche Intelligenz, Betrugsbekämpfung und Cybersicherheit statt.