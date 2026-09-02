In Schamachi Erdbeben registriert

Baku, 2. September, AZERTAC

In der Region Schamachi hat es ein Erdbeben der Stärke 3,9 gegeben.

Wie AZERTAC unter Berufung auf den Republikanischen Seismologischen Dienst berichtet, ereignete sich wurde das Beben um 03:39 Uhr Ortszeit 23 Kilometer südwestlich der Station Pirgulu registriert.

Das Erdbeben lag 14 Kilometer tief. Die Erschütterungen waren nicht zu spüren.