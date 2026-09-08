Internationale Konferenz zu Sicherheit und Zusammenarbeit im Südkaukasus in Baku

Baku, 8. September, AZERTAC

In Baku hat eine zweitägige internationale Konferenz zu Sicherheit und Zusammenarbeit im Südkaukasus begonnen. Im Mittelpunkt stehen die neue regionale Ordnung, der Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien, wirtschaftliche Normalisierung sowie regionale Verkehrs- und Energieverbindungen.

Diskutiert werden unter anderem der Mittlere Korridor, die TRIPP-Initiative und die Rolle der USA und Deutschlands in der regionalen Konnektivität. Zum Abschluss ist eine Reise in die befreiten Gebiete Aserbaidschans geplant, bei der sich die Teilnehmer über die Zerstörungen während der armenischen Besatzung sowie über die laufenden Wiederaufbauarbeiten informieren sollen.