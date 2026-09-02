IV. Internationale Konferenz zur Minenräumung in Baku eröffnet

Baku, 2. September, AZERTAC

In Baku hat am 2. September die IV. Internationale Konferenz zur Minenräumung zum Thema „Humanitäre Minenräumung für den Wiederaufbau von Städten: Festlegung von Exzellenzstandards für sichere Siedlungen“ begonnen.

Die Konferenz wird von der Aserbaidschanischen Agentur für Minenräumung (ANAMA) und der Vertretung der Vereinten Nationen in Aserbaidschan gemeinsam organisiert.

Auf dem Programm stehen unter anderem Podiumsdiskussionen zu den Themen Minenräumung als Grundlage für den Wiederaufbau von Städten, internationale Zusammenarbeit und Gebermechanismen zur Unterstützung einer sicheren Minenräumung in Aserbaidschan sowie humanitäre Minenräumung für nachhaltige Gemeinschaften.

Im Rahmen der Konferenz soll zudem ein Memorandum über die Zusammenarbeit zwischen ANAMA und dem ASEAN Regional Mine Action Centre (ARMAC) unterzeichnet werden.

Die Konferenz endet am 3. September.