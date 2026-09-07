Japan: Taifunausläufer überziehen Japan – Überschwemmungen, eine Tote

Baku, 7. September, AZERTAC

Ausläufer eines Taifuns haben Japan mit starken Regenfällen heimgesucht und Überschwemmungen verursacht.

In der Stadt Iwaki in der nordöstlichen Präfektur Fukushima ertrank eine Frau, nachdem ihr Auto in einer Unterführung von den Wassermassen eingeschlossen worden war. In mehreren Städten wurden Evakuierungsaufrufe herausgegeben, später jedoch wieder aufgehoben.

Wegen der Gefahr von Erdrutschen verhängte die nationale Wetterbehörde für Teile Fukushimas sowie der Präfekturen Chiba und Saitama die zweithöchste Warnstufe. Auch für weitere Gebiete entlang der Pazifikküste wurden starke Regenfälle vorhergesagt.

Die Regierung in Tokio richtete einen Krisenstab ein.