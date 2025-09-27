Juventus reduziert Jahresverlust
Baku, 27. September, AZERTAC
Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat im Geschäftsjahr 2024/25 einen Verlust von 58 Millionen Euro verbucht - deutlich weniger als im Vorjahr, als das Minus 199 Millionen betragen hatte. Die bessere finanzielle Lage ist vor allem auf die Rückkehr in die Champions League sowie die Teilnahme an der Klub-WM zurückzuführen, wie der Verein am Freitag mitteilte.
Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum von 394 Millionen auf 529 Millionen Euro. Rund 102 Millionen Euro stammen laut Juventus aus TV-Rechten, Ticketverkäufen und Einnahmen im Zusammenhang mit internationalen Wettbewerben wie der Champions League und Klub-WM.
Nach jahrelanger Dominanz im italienischen Fußball bis 2020 war Juventus durch einen Bilanzskandal rund um Spielerverkäufe und Gehaltszahlungen in die Schlagzeilen geraten. Infolgedessen wurde der Verein in der Saison 2023/24 von europäischen Wettbewerben ausgeschlossen.
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Juve eine begrenzte Verbesserung bei Ergebnissen und Cashflow. Ziel sei es, im Geschäftsjahr 2026/27 nahe an die Gewinnschwelle zu kommen - eine vorsichtigere Prognose als zuvor, als noch ein positives Ergebnis für dieses Jahr angepeilt wurde. Der letzte Jahresüberschuss wurde 2016/17 erzielt.
Zudem kündigte der Club eine geplante Kapitalerhöhung von bis zu 110 Millionen Euro an. Die Unternehmerfamilie Agnelli, die den Klub seit über 100 Jahren kontrolliert, hat über ihre Holding Exor bereits knapp 30 Millionen Euro davon eingebracht.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Juventus reduziert Jahresverlust
- [16:54]
Aserbaidschan sichert erste Medaillen bei 3. GUS-Spielen
- 26.09.2025 [20:04]
Pakistans Premierminister dankt Aserbaidschan vor der UN-Vollversammlung
- 26.09.2025 [19:40]
Erdsystem hat bereits sieben von neun Belastungsgrenzen überschritten
- 26.09.2025 [18:21]
La Liga: Neues Barca-Trikot kostet fast 300 Euro
- 26.09.2025 [18:12]
Nasimi-Festival feierlich beendet
- 26.09.2025 [18:02]
EANA wählt neuen Präsidenten
- 26.09.2025 [15:46]
Ruder-WM: Olympiasieger Zeidler zieht ins Finale ein
- 26.09.2025 [15:28]
Europa League: VfB Stuttgart schlägt Celta Vigo
- 26.09.2025 [15:21]
Wissenschaftler sehen immer größere Gefahren durch Extremwetter
- 26.09.2025 [15:20]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 26.09.2025 [12:57]
Serbiens Präsident: Ilham Aliyev ist ein treuer Freund
- 26.09.2025 [11:44]
Preis von Azeri Light steigt weiter
- 26.09.2025 [11:44]
La Liga: FC Barcelona siegt trotz Torwart-Patzer
- 26.09.2025 [11:03]
AZERTAC nimmt an EANA-Konferenz in Athen teil
- 25.09.2025 [22:56]
Mitteilung des Presseamts des Präsidenten
- 25.09.2025 [22:25]
Internationale Konferenz zu Überseegebieten in den UN
- 25.09.2025 [20:34]
Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Venezuela
- 25.09.2025 [13:44]
Ölpreis an Börsen gibt nach
- 25.09.2025 [13:11]
Preis von Azeri Light legt zu
- 25.09.2025 [11:00]
Alonsos erschummelter Sieg zur Singapur-Premiere
- 25.09.2025 [10:31]
Arianespace bringt Satelliten für die Bundeswehr ins All
- 25.09.2025 [09:15]
Europa League: Freiburg besiegt Basel
- 25.09.2025 [09:02]
Belgien: Stadt Löwen wird Kulturhauptstadt Europas 2030
- 25.09.2025 [08:55]
Internationales Nizami Ganjavi-Zentrum veranstaltet Event in New York
- 24.09.2025 [20:47]
ANAMA: Vorige Woche mehr als 1100 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt
- 24.09.2025 [18:17]