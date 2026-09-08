Landwirtschaftsminister: Mehr als 180 Klimastationen geplant

Baku, 8. September, AZERTAC

Aserbaidschan plant die Installation von mehr als 180 Klimastationen zur Erfassung von Wetter- und Klimadaten. Landwirtschaftsminister Majnun Mammadov erklärte, dass künstliche Intelligenz, Satellitendaten, Drohnen und Sensoren künftig eine präzisere und schnellere Entscheidungsfindung in der Landwirtschaft ermöglichen sollen.

Die Technologien sollen Landwirten helfen, Wasser effizienter zu nutzen, Risiken frühzeitig zu erkennen, Ernten zu schützen und die Produktivität zu steigern.