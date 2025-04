Leyla Aliyeva besucht Chinesisches Nationales Genomzentrum

Peking, 24. April, AZERTAC

Die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung Leyla Aliyeva besuchte am Donnerstag, dem 24. April das Chinesische Nationale Genomzentrum in Peking.

Das Zentrum, eines der führenden Institute für Genomforschung in China, fördert die kommerzielle Nutzung wissenschaftlicher Ergebnisse und die Schaffung einer Genomindustrie. Es führt Projekte in den Bereichen Grundlagenforschung, klinische Studien, Populationsgenetik und Bioinformatik durch. Während ihres Besuchs besichtigte Leyla Aliyeva die Labore und die biologische Probenbank des Zentrums. In Gesprächen mit der Leitung wurden mögliche Kooperationsmöglichkeiten mit Aserbaidschan, insbesondere in der Behandlung von Krebs, Schlaganfällen und anderen Krankheiten, erörtert.