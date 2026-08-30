Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva verfolgen Oldtimer-Parade und Ausstellung

Baku, 30. August, AZERTAC

Am 30. August fand unter der Organisation der Aserbaidschanischen Automobilföderation (AAF) in Baku eine Ausstellung und Parade klassischer Automobile statt.

Daran nahmen unter anderem die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, AAF-Präsident Anar Alakbarov, Jugend- und Sportminister Farid Gayibov sowie weitere Persönlichkeiten und Einwohner der Hauptstadt teil.

Im Nationalpark am Baku-Boulevard wurden mehr als 100 vor 1986 produzierte Oldtimer präsentiert. Anschließend führte die Parade über die wichtigsten Straßen und Alleen der Hauptstadt und endete im Gebiet von „Sea Breeze“. In der „Marina Bay“ wurden die klassischen Fahrzeuge am Kaspischen Meer ausgestellt.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden die besten Fahrzeuge in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Zudem wurde den Gästen ein Musikprogramm geboten.