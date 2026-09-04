Mars Sarijew: Aserbaidschan ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Zentralasien und Europa

Baku, 4. September, AZERTAC

Der kirgisische Politologe Mars Sarijew sieht in Aserbaidschan ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Kaspischen Raum, Zentralasien und Europa. Die Teilnahme Bakus am „SCO-Plus“-Format biete zusätzliche Möglichkeiten, Fragen der Sicherheit, des Handels, des Verkehrs und der nachhaltigen Entwicklung mit den führenden eurasischen Staaten zu erörtern.

Nach Einschätzung Sarijews kann das Format insbesondere die Entwicklung der Verkehrsverbindungen zwischen Zentralasien, dem Kaspischen Meer, Aserbaidschan und Europa fördern und damit neue Perspektiven für die regionale Zusammenarbeit eröffnen.