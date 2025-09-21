Max Verstappen gewinnt Formel-1-Rennen in Aserbaidschan

Baku, 21. September, AZERTAC

Keiner ist in Baku schneller als Weltmeister Max Verstappen.

Der Weltmeister kommt in Schwung. Nach seinem Erfolg von Monza siegt Max Verstappen auch beim Rennen in Aserbaidschan. WM-Spitzenreiter Oscar Piastri scheidet schon in der ersten Runde aus.

WM-Spitzenreiter Oscar Piastri ist beim Großen Preis von Aserbaidschan in der ersten Runde ausgeschieden und hat damit die Tür im Titelkampf wieder weit geöffnet. Weltmeister Max Verstappen nutzt das sofort aus und fuhr souverän zum Sieg in Baku. Platz zwei holte sich George Russell im Mercedes, Carlos Sainz im Williams wurde starker Dritter. Lando Norris im verbliebenen McLaren kam nur als Siebter ins Ziel. Mit diesem Ergebnis konnte McLaren den Konstrukteurs-Titel noch nicht perfekt machen. Nico Hülkenberg musste sich mit Platz 17 zufrieden geben.

Piastri verpatzte zunächst den Start von Rang neun, fiel dadurch auf den letzten Platz zurück und verlor wenig später sein Auto: Durch einen Verbremser rutschte Piastri in die Streckenbegrenzung. Damit gab er seinem Teamrivalen Lando Norris die Chance, im WM-Klassement deutlich aufzuholen. Der Engländer war von Rang sieben gestartet und liegt 31 WM-Punkte hinter Piastri. Für Piastri ist es der erste Ausfall und auch das erste Rennen ohne Punkte in dieser Saison. Die Serie des Australiers war sogar noch länger: 34-mal in Folge hatte er saisonübergreifend in Grand-Prix-Rennen die Punkte erreicht. Längere Serien legten in der Formel 1 nur Lewis Hamilton (48) und Max Verstappen (43) hin.